Zima se blíží. Na co máte od pojišťovny nárok a jak se domoci odškodnění?

Přeřekli jste se během hovoru? Podle odborníků to nebylo omylem

Stejně jako v řadě jiných případů i při živelných pohromách platí, že nejlepší obranou je prevence. Ta v zimních měsících spočívá zejména ve snaze o minimalizování rizik spojených s ledovkou, sněžením a větrem.

Jedním z hlavních strašáků je v zimním období sníh a led padající ze střech. Ačkoliv by měl být chodník označen vždy, když hrozí riziko úrazu, mnohdy tomu tak není, a nezbývá, než se spolehnout na vlastní smysly. Nezapomínejte se dívat jak na střechy domů, kolem nichž procházíte, tak na chodník pod vámi. Kupy sněhu či ledu mohou značit, že právě zde hrozí riziko zranění.

Zranit se ale můžete i obyčejným pádem. Je proto důležité vždy se snažit neztratit stabilitu a pohybovat se po nebezpečném úseku pomalu. Vhodná je také zimní obuv s protiskluzovou úpravou, ideálně s drážkovanou podrážkou, která zlepší vaše manévrování na kluzkém povrchu. Od věci nejsou ani speciální protiskluzové návleky, které lze pořídit za pár korun.

Pozor si dejte i na silnicích

Bedlivě také sledujte výstrahy meteorologů. Pokud varují před silnou ledovkou, omezte jízdy autem na nezbytné minimum. Pokud jste přesto nuceni vyjet, nepřeceňujte své síly dodržujte bezpečnou rychlost a vzdálenost mezi vozidli a snažte se nad automobilem neztratit kontrolu. Nápomocná může být i škola smyku.

Majitelé rodinných domů by neměly zapomínat na sníh na střechách, který může způsobit řadu komplikací. Spárami protéká do střešního prostorů, kde může způsobit plísně či narušit statiku střechy. Prot oje zapotřebí jej pravidelně odklízet.

Pozor je třeba si dát i na komplikace spojené s prudkým větrem nebo vichřicí. Hlídejte otevřená okna, předměty v bytě či na zahradě zabezpečte tak, aby nemohly odletět, a nevětrejte, pokud nejste doma. Vítr v zimních měsících mnohdy dosahuje závratných rychlostí a vždy je lepší mít ho pod kontrolou.

Často opomíjenou, avšak stejně důležitou věcí jsou zásoby. Ačkoliv nejsme ve Spojených státech a nehrozí nám riziko tornád, které by dokázalo obyvatele bytů či domů uvěznit až na několik dní, výjimkou nejsou poruchy na elektrickém vedení či nedostupnost z místa vašeho bydliště do nejbližších obchodů. Doma by proto vždy mělo být dostatek zásob minimálně na dva dny a také svíčky, svítila či jiný zdroj světla nezávislý na elektrické energii.

Nehodě se nevyhnete, co potom?

Ani přes dokonalou prevenci se nelze nehodám vyhnout a potkat mohou i vás. Je proto vždy důležité vědět, jak se zachovat. A ruku v ruce s nehodami jdou i pojištění, na které však nemá nárok každý.

Největší, ale najsnáze řešitelné škody jsou na vozidlech. Povinné ručení či havarijní pojištění většinou pokryje velkou výši škody a to bez ohledu na to, vznikla-li vašim zaviněním či nikoliv.

Nenahraditelné jsou škody na lidském zdraví, i zde lze ale v některých případech pojistku uplatnit. Pokud ji vy sami nemáte a zraníte se například pádem na namrzlém chodníku, automaticky vám na ni nárok nevzniká.

V takovém případě přichází na řadu město či obec, která může, ale nemusí mít komunikace, respektive chodníky pojištěné. Přesto je důležité si zachovat chladnou hlavu a zraníte-li se vy nebo osoba poblíž vás, je potřeba celou věc řádně zdokumentovat. Pokud vám to zdravotní stav dovolí, vyfotografujte si místo nehody, popřípadě o to poproste kolemjdoucí.

Nepanikařte, dokumentujte

Pro uplatnění pojistky je také potřeba nahlásit přesné datum a čas, kdy k úrazu došlo. Je také vyžadován podrobný popis toho, jak se událost odehrála, a dále potvrzení o bolestném, které vyplní lékař, potvrzení o ztrátě na výdělku, které zpracuje zaměstnavatel, a doložení výdajů například za ošetření v nemocnici.

Ani přesto ale nárok na úhradu škody a bolestné automaticky nevzniká. Svou chůzi musíte například uzpůsobit stavu povrchu a meteorologickým podmínkám. Pokud jste přechod přes obtížný terén předpokládali, proběhli jst jím a u toho si zlomili nohu, pojišťovna vám jen těžko něco vyplatí.

Pojištěný dům neznamená výhru

Bouře, vichřice a další živly mohou způsobit škody i na vašem hmotném majetku. Zde je však velmi důležité rozlišovat mezi několika pojmy. Stejně, jako povodeň a záplava nejsou jedno a to samé, je rozdíl i mezi silným větrem a vichřicí. A u pojištění to platí dvojnásob.

V praxi platí, že vichřice je mnohem silnější, než silný vítr. Co přesně je pouhým větrem a co vichřicí určují pojistné podmínky a stejně tak záleží, proti čemu je vaše nemovitost pojištěna. Pokud by došlo ke sporu o rychlost větru, která váš byt či dům poničila, nápomocný bude Český hydrometeorologický úřad, který na požádání sdělí, jaká rychlost větru ve vašem regionu v dané době panovala.

Důkladně si proto prostudujte pojistné podmínky a ujistěte se, že jste pojištění proti všem živlům, které se v zimních měsících v hojné míře objevují. Mohlo by se totiž stát, že budete po sněhové vánici či vichřici nepříjemně překvapeni. I zde ovšem platí, že ze všeho nejdříve je potřeba škody zdokumentovat a ohlásit pojišťovně, která je prověří a podle toho bude postupovat.