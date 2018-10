Obchod za miliardu. Komárkova KKCG koupila v Polsku pět průmyslových budov

— Autor: ČTK

Firma KKCG Real Estate koupila na jihozápadě Polska pět průmyslových budov za 41 milionů eur (asi 1,06 miliardy korun). Na stejném území plánuje firma investovat až tři miliardy korun. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. V koupených budovách mají pronajaty prostory firmy především z automobilového průmyslu. Nájemní smlouvy jsou na zhruba deset let. KKCG Real Estate patří do investiční skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka.