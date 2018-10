Čeští exportéři trnou hrůzou. Obchodní válka mezi EU a USA by poškodila třetinu firem

— Autor: ČTK

Téměř třetina exportérů očekává, že by obchodní válka mezi EU a USA ohrozila jejich vývoz. Za největší rizika pro český export považují tuzemští vývozci kurzové změny a nedostatek pracovních sil. Za poslední rok se vnímání těchto dvou rizik zvýšilo nejvíc. Exportéři vidí největší příležitosti u vývozu do Německa, Ruska a Číny, která si tak polepšila v žebříčku o dvě pozice. Vyplývá to z letošního ročníku Exportního výzkumu DHL, jehož výsledky byly dnes představeny na tiskové konferenci.