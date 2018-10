V Praze začalo Čínské investiční fórum. ČR se má stát významnou výrobní bází

— Autor: ČTK

Dynamika vzájemného obchodu mezi Čínou a státy střední a východní Evropy se srovnává. Při zahájení Čínského investičního fóra to řekl místopředseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (Parlamentu) Cchao Ťien-ming. Zatímco v předchozích letech putovalo zboží zejména z Číny do evropského regionu, loni vývoz ze střední a východní Evropy do Číny rostl výrazně rychleji než dovoz z Číny.