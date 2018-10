Vyřídit stavební povolení je horor. Vláda návrh na změnu zákona zamítla

Do konce loňského roku posuzovaly soulad záměru s územním plánem ve stavebním řízení obecní stavební úřady. "Nevznikaly při tom žádné zásadní problémy, přesto se ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo pro přenesení takového posuzování na orgány územního plánování při obcích s rozšířenou působností, kterých je pouze kolem 200," uvedl již dříve místopředseda ODS Martin Kupka. Řízení se tak podle něj prodloužilo. Poslanec uvádí, že průměrně potřebují lidé a firmy v Česku pro získání stavebního povolení 247 dní.

Návrh ODS současně dává zmocnění obecným stavebním úřadům, aby ve svém správním obvodu mohly posuzovat soulad staveb s územně plánovací dokumentací.

Vláda v předem připraveném návrhu stanoviska poukázala na to, že ustanovení, které chce ODS zrušit, se do stavebního zákona dostalo až s účinností od letošního 1. ledna a navíc ho upravila změna zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury účinná od 1. září. Změna zákona v tak krátké době podle vlády odporuje zásadám dobré správy a právní jistoty.

Na to dnes při příchodu na jednání kabinetu upozornil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Máme trochu víc než měsíc aplikační praxe, což je velmi krátká doba na to, abychom to posuzovali," řekl.

Podle něj chce ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušit stavební řízení, hodlá ale připravit koncepční řešení, které podle Brabce návrh ODS nepřinášel.

Vláda v návrhu stanoviska poukazovala také na to, že návrh ODS by oslabil roli orgánů územního plánování. Působnost 205 úřadů územního plánování zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), zatímco působnost asi 600 obecných stavebních úřadů je svěřena obcím i nižšího typu. Rozhodovací kapacita úřadů u ORP je podle vlády výrazně vyšší. Vláda v návrhu svého stanoviska také uvádí, že navrhovaná změna zákona by ohrozila účelnost peněz vynaložených na to, aby se úřady připravily na nynější agendu vyplývající z účinného znění zákona.