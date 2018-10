Banky sdírají Čechy z kůže? Za vlastní bydlení platíme téměř nejvíc v Evropě

Podle statistiky Eurostatu, ECB a Crédit Foncier, na které upozornila analýza společnosti ChytryHonza, se průměrné úrokové sazby hypoték v Evropě pohybují od 1,09 procenta v Dánsku až po 4,4 procenta v Polsku. Česká republika je s průměrnou sazbou 2,2 procenta šestou nejdražší zemí v Evropské unii.

"Například ve Francii je běžná doba fixace 20 let, zatímco v České republice je to 3-10 let. Například v létě 2018 byla průměrná sazba ve Francie kolem 1,6 % na 20 let, zatímco v České republice to bylo 2,5 % při kratší fixaci. Češi jsou tedy méně zadlužení, ale na splátkách zaplatí víc," vysvětluje předseda představenstva Nicolas Eich.

Analýza ukázala, že ještě v roce 2014 rostly celkové objemy úvěrů na bydlení meziročně o dvě procenta, v roce 2016 to již bylo o 3,1 procenta a v loňském roce došlo k dalšímu zrychlení na 4,3 procenta.

Za posledních pět let se také zvýšilo zadlužení domácností, a to o 13 procent. Analýza ale upozorňuje na rozdíl mezi zeměmi jižní Evropy, kde došlo k poklesu o 10 procent, a zeměmi východní Evropy, kde zadlužení od roku 2014 vzrostlo o 26 procent.

Nejvíce jsou zadlužené domácnosti v Dánsku, Lucembursku, Švédsku, Holandsku a Velké Británii, naopak nejméně v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. V přepočtu na jednoho obyvatele ale dluží každý Evropan na hypotékách v průměru 12 452 eur.

Úvěry na bydlení navíc představují 87 procent z celkových 7 287 miliard eur z objemu všech úvěrů v EU. Zbylá procenta tvoří spotřebitelské úvěry. Celosvětově tak jde o jeden z nejvyšších podílů hypotečních úvěrů na celkovém zadlužení. Evropský průměr ale výrazně zvyšují především Dánsko, Švédsko, Velká Británie, Finsko a Irsko, kde jsou poskytovány vyšší hypotéky.