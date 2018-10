Co vše lidé dělají v práci? Zaměstnavatelé by se mnohdy divili

Může lékař operovat sám sebe? Neuvěřitelný příběh chirurga, který to dokázal

Je vědecky prokázáno, že masturbace může zlepšit vaši náladu. Asi jste ale nevěděli, že překvapivě vysoké procento vašich kolegů to možná dělá právě teď. Průzkum provedená v New Yorku ukázal, že až 39 procent administrativních pracovníků v práci masturbuje – a to jak muži, tak i ženy.

Podle vědců je přitom jejich chování pochopitelné a částečně možná i prospěšné. Výzkumníci z University of Michigan říkají, že masturbace zvyšuje endorfiny a snižuje produkci stresového hormonu kortizolu. A může dokonce zvýšit důvěru u žen.

Mark Sergeant, psycholog přednášející na Nottingham Trent University, říká, že „přestávka na masturbaci“ v práci by byla „velmi efektivní“ a že je to skvělý způsob, jak zmírnit napětí a stres. Sergeant si proto myslí, že pracovníci by měli být odměňováni motivačními masturbačními přestávkami v případě, že dokončí své stanovené úkoly.

S tím souhlasí i další psycholog, doktor Cliff Arnall. „Pauza na masturbaci kvůli nudě nebo odreagování by zvýšila pracovní výkon,“ vysvětluje. Taková „masturbační politika“ by podle něj mohla vést k „většímu důrazu v práci, menší agresi, vyšší produktivitě a většímu úsměvu“.