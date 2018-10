Na převzetí firem ArcelorMittalu jsme finančně připraveni, vzkazuje společnost Liberty House

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala ostravskou huť prodává, protože chce koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Podle podmínek EK se musí některých podniků zbavit, aby neměla příliš velký podíl na evropském trhu. Britská firma Liberty House, jež by se měla stát novým vlastníkem ostravského podniku, patří do indické skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance indického podnikatele Sandžíva Gupty.

Liberty má koupit i podniky ArcelorMittal Galati v Rumunsku, ArcelorMittal Skopje v Makedonii a ArcelorMittal Piombino v Itálii. Podmínkou pro uzavření transakce je dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s odborovými organizacemi.

"V otázce financování jsme dobře připraveni na převzetí všech závodů. V opačném případě by připomínky vznesly jak ArcelorMittal, tak Evropská komise," uvedl Bolton. Liberty podle něj ohledně budoucích investic jasně uvedla, že hodlá pokračovat v nastaveném investičním plánu AMO, který byl v minulosti připraven. "V následujících týdnech budeme zkoumat příležitosti pro další investice nad rámec tohoto plánu," uvedl Bolton.

Odboráři mimo jiné napsali, že Liberty nemá v plánu do AMO investovat a že jim uvedla, že její strategie pro Ostravu je využívat stávající zařízení a být nízkonákladovým dodavatelem v regionu. Martina Houšková k tomu za Liberty House sdělila, že tato věta je chybná. "Obáváme se, že ze strany odborů se musela stát nějaká chyba v překladu," uvedla Houšková.

Odboráři také uvedli, že Liberty nemá zájem o energetiku, která je klíčovým zařízením huti, a chce být do budoucna závislá na skupině ArcelorMittal, protože dřívější závod Energetika (dnes TAMEH Czech) není součástí prodeje. "Co se závodu Energetika týče, již jsme zajistili dohodu o nákupu energií za konkurenceschopné ceny - zajistíme tak rentabilní provoz ostravské hutě. Do budoucna si stále ponecháváme otevřenou možnost odkupu energetických závodů," komentoval to Bolton s tím, že konkrétními kroky se firma bude zabývat v nejbližších dnech.

Odbory AMO rovněž uvedly, že součástí kupní smlouvy jsou pouze emisní povolenky umožňující výrobu do roku 2020. Ostatní povolenky si podle nich ArcelorMittal hodlá stáhnout, a připravit tak ostravský podnik o majetek v řádu stovek milionů eur.

"Co se týče emisních povolenek, transakce má zajistit nepřerušené rentabilní pokračování další výroby. Společnost ArcelorMittal souhlasila s převodem dostatečného množství emisních povolenek, které jsou potřebné k zachování provozu závodu, a to na úrovni našeho podnikatelského plánu," uvedl k tomu Bolton.

Sdělil také, že Liberty pozvala zástupce odborů na návštěvu svých podniků ve Velké Británii. "Věříme, že tím jsme započali konstruktivní spolupráci dlouhodobého charakteru," uvedl Bolton.

Společnost Liberty se sídlem v Londýně patří do GFG Alliance, což je globální skupina působící v oblasti výroby energie, těžebního průmyslu, kovozpracujícího průmyslu, inženýrství, logistiky a finančních služeb. Další pobočky společnosti jsou v Dubaji, v Hongkongu, v Singapuru, v Sydney, v Paříži a v New Yorku. Skupina působí přibližně ve 30 zemích světa a má zhruba 14.000 zaměstnanců.

AMO má i s dceřinými společnostmi téměř 7000 zaměstnanců, všechny prodávané podniky zaměstnávají dohromady přes 12.500 lidí. Po dokončení transakce by se celková výrobní kapacita kovozpracujících podniků spadajících do portfolia společnosti Liberty více než zdvojnásobila.