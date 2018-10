Lesy ČR letos pošlou do rozpočtu jen 2,5 miliardy. Cena dřeva kvůli kůrovci klesá

— Autor: ČTK

Lesy ČR odvedou letos do státního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Za posledních pět let podnik takto odvedl skoro 30 miliard korun, loni šlo o tři miliardy korun. Letošní odvod je nejnižší od roku 2013, kdy podnik začal peníze do rozpočtu posílat.