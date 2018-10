Rok 2020 bude v ČR pro autoprůmysl zlomový. Co se chystá na řidiče?

"Nové modely, které automobilky intenzivně vyvíjejí, budou na elektřinu a na hybridní pohon. Klíčové pro další vývoj také bude, jak dopadnou vyjednávání na úrovni Evropské unie o nových emisních limitech. Nejdále jsou u osobních a malých užitkových aut. Zcela nově se také zavádí regulace pro nákladní vozy," uvedl Muřický. Generální ředitel Tatra Trucks Radek Strouhal ho však doplnil, že limity již existují, ale nyní budou velmi výrazně zpřísněné.

Od roku 2021 bude platit nový limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr a od roku 2025 bude ještě nižší. Evropská komise navrhla další snížení emisí do roku 2025 o 15 procent, do roku 2030 o 30 procent. "Evropský parlament je ambicióznější a chce 20 a 40 procent, Evropská rada 15 a 35," uvedl Muřický. Vyplývá z toho, že třetina vyrobených automobilů bude muset mít nízkoemisní pohon, elektřinu či vodík. "Pokud ne, budou výrobci platit poplatky do společného fondu," řekl Muřický.

K tomu, aby se čeští výrobci přizpůsobili, má pomoci i memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu jako stěžejního oboru českého hospodářství, které uzavřela minulá vláda. "Pilíře jsou elektřina, digitalizace a autonomní řízení. To jsou zlomové věci po desítkách let vylepšování spalovacích motorů," řekl Muřický.

Pro podporu čisté mobility slouží také operační programy, které pomáhají podpořit vývoj a nákup aut či autobusů na alternativní pohony. Česko usiluje o to, aby podpora z evropských peněz zůstala i po roce 2020, kdy končí současné programovací období.