Nové reaktory zatím nebudou? ČR může jaderné projekty odložit, řekla ministryně pro Bloomberg

"O výstavbě nových jaderných bloků nemůžeme rozhodovat pod tlakem, nechceme být pod tlakem dodavatelů či jiných subjektů," uvedla Nováková v rozhovoru s agenturou, který se uskutečnil minulý týden a agentura ho zveřejnila dnes. "Ministerstvo financí také analyzuje rizika potenciálních soudních sporů," dodala.

Menšinoví akcionáři ČEZ dlouhodobě tvrdí, že zatížení podniku náklady na jadernou expanzi by prakticky vynulovalo jejich zisky a dividendy. Část jich je sdružena kolem ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra. "Náš postoj není vyložené protijaderný. Celou dobu jen říkáme, že nás nikdo nemůže postavit před hotovou věc, a říct - ´Milí minoritní akcionáři, vy tady (v ČEZ) máte peníze. My ty vaše peníze použijeme, a vy buďte zticha a to, že o ně možná přijdete, to vám vlastně vadit nemusí´," řekl dnes ČTK Šnobr.

Možné odložení rozhodnutí o stavbě nového bloku vítá. "V tomto okamžiku tady není nikdo, kdo umí postavit technologicky vyspělou jadernou elektrárnu za rozumné peníze a v rozumném čase uvnitř Evropské unie," uvedl. Souhlasí s Novákovou, že variantou může být prodloužení životnosti současných jaderných elektráren.

Dukovanský blok číslo jedna slouží od roku 1985 a poslední čtvrtý blok Dukovan od roku 1987. S odstavením bloků se v současné době počítá zhruba v letech 2035 až 2037, tedy po 50 letech. Podle Šnobra je možné životnost prodloužit až na 60 let. "Podobnou cestu plánuje podstoupit také Francie, Švédsko nebo USA," podotkl. Dodal, že možností je například i stavba nové plynové elektrárny.

Jako realistický hodnotí postoj Novákové analytik společnosti ENA Jiří Gavor. "Ani podstatné zvýšení cen elektřiny, kterého jsme v posledním roce svědky, neposouvá nový jaderný blok do pozice komerčně zajímavého projektu pro podnikatelský subjekt jakým je ČEZ, který přes většinové státní vlastnictví je povinen dbát na zájmy všech akcionářů," řekl ČTK. Špatný investiční a finanční model podle něj může znamenat buď vleklé soudní spory s nejistým výsledkem pro stát, nebo zamítnutí ze strany Bruselu. "Odklad finálního rozhodnutí by mě proto nepřekvapil," dodal.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) si společnost ČEZ, která je ze 70 procent státní, může dovolit postavit v Dukovanech nejméně jeden další blok. Nováková agentuře řekla, že se spolu s právníky, s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) snaží najít řešení, které by se vypořádalo se soudními spory a minimalizovalo náklady státu.

"Uvědomujeme si, že existují reálná rizika osobní právní odpovědnosti nejen pro vedení ČEZ, ale i pro předsedu vlády, pro mě a pro ministryni financí," uvedla Nováková. "Samozřejmě doufáme, že pro výstavbu nových reaktorů najdeme model, který by tato rizika eliminoval," dodala. Už v srpnu ministryně uvedla, že o finančním modelu stavby by se mělo rozhodnout do konce letošního roku.

Celkem se o stavbu jaderného bloku v Česku podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.