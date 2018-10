Výhled české ekonomiky? Nic hezkého. Bankovní asociace zhoršila prognózu

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

V případě domácího vývoje přetrvává podle asociace napětí na trhu práce, které je doprovázeno silným růstem mezd. To vede k nižší konkurenceschopnosti podniků. V případě vývoje v zahraničí ČBA nečeká podstatnější změny. Počítá ovšem se zpomalením hospodářského růstu v eurozóně, která je hlavním trhem pro české vývozce.

Letos i příští rok podle prognózy ČBA zůstane inflace nad dvěma procenty. Na růst cen bude mít vliv zdražování energií pro domácnosti a potravin kvůli letošnímu suchu. "V první polovině příštího roku očekáváme zrychlení inflace až na dosah úrovně tří procent. Naopak ve druhé polovině roku by inflace měla zvolnit a průměr za celý rok 2019 by měl dosáhnout 2,4 procenta," uvedl hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Inflace zůstane podle prognózy nad dvěma procenty i kvůli vývoji kurzu koruny. "Posilování koruny bude v příštím roce probíhat pomaleji, než předpokládala prognóza minulá, a v průměru kurz koruny zůstane nad úrovní 25 Kč za euro. Nedostatečné utahování měnových podmínek prostřednictvím posilující koruny umožní ČNB dále zvyšovat úrokové sazby," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Příští rok by měla podle ČBA koruna posílit na průměrných 25,13 Kč/EUR z letošních odhadovaných 25,56 Kč/EUR.

Česká národní banka by tak měla podle ČBA pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Letos, pravděpodobně již tento týden, by měla zvýšit sazby o čtvrt procentního bodu. Příští rok by podle předpokladů ČBA měla ČNB zvýšit sazby ještě dvakrát nebo třikrát.

"Tím vyvolaný nevyhnutelný růst tržních úrokových sazeb se však nepromítne do nižší dynamiky růstu úvěrů podnikům, která bude příští rok vyšší," uvedl analytik asociace Miroslav Zámečník. Naopak u úvěru domácnostem růst zpomalí i kvůli omezením ČNB na poskytování hypoték a růstu cen nemovitostí.

Hlavní nejistotou do budoucna zůstává v prognóze asociace vývoj světové ekonomiky, dopad obchodních válek a narůstající pravděpodobnost, že nebude uzavřena kompletní dohoda o všech aspektech brexitu.

Česká národní banka v srpnové prognóze očekává letos růst ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Novou prognózu centrální banka představí ve čtvrtek. Ministerstvo financí v červencové prognóze očekává letos růst ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,1 procenta. Úřad představí novou prognózu za týden v úterý.