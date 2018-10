Světová banka tepe Česko: Investice do start-upů jsou nízké

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

Tito investoři podle zprávy investují převážně jednotlivě, a to buď přímo do společností nebo prostřednictvím soukromého fondu či rodinných firem. V ČR nyní nejsou společné investice několika takzvaných business angels dohromady.

"Přesto, že se na našem území uskutečnilo několik úspěšných transakcí do start-upů, jsou de facto koncentrovány pouze na území Prahy a Brna a omezují se pouze do několika málo sektorů, především do informačních a komunikačních technologií," uvedla zpráva.

Business angels jsou privátní investoři, kteří investují svůj čas a kapitál do společností v počáteční fázi rozvoje, zejména do start-upů. Zprávu financovala Evropská komise v rámci Programu na podporu strukturálních reforem. MF bude usilovat o další čerpání peněz z tohoto programu, které by umožnilo uskutečnit doporučení obsažených ve zprávě o business angels.

Zpráva ve své analytické části popisuje a porovnává se zahraničím současný stav business angels v ČR, zejména jejich způsob a preference investování, sdružování do asociací, regulatorní podmínky a formuluje doporučení pro zlepšení investičního prostředí business angels, mezi které patří mj. vytvoření jejich národní asociace či vytváření speciálních fondů investování do start-upů.

Zavedení doporučení zprávy by bylo skvělou zprávu pro inovátory a odvážné mladé podnikatele, řekl ČTK generální ředitel společnosti Algotech František Zeman. Institucionalizace těchto investic by podle něj jistě pomohla v rozkládání rizika jednotlivých investorů. Důležité je rozvinout mentoring začínajících podnikatelů, do jejichž projektů peníze proudí. "Žádná škola ani podobná instituce podnikání nenaučí, a proto je potřeba podpořit vznik komunity již více zkušených nebo emeritních podnikatelů, kteří podpoří startup scénu nejenom penězi, ale také radou a kontinuálním vedením," dodal.

Zakladatel služby MyTimi Jan Skovajsa uvedl, že tento typ podpory je správný. "V Česku je v porovnání s USA angel investorů nedostatek. Nicméně, pokud už se dávají peníze 'zadarmo', měla by být velice přísná kritéria výběru. Korupce je přece jen všude," podotkl.

Spoluzakladatel aplikace Trisbee Matěj Turek míní, že v ČR není nedostatek business angels ani informací o nich a o trhu, jak se ve zprávě uvádí. "Čeští business angels mají přístup k velmi dobrému přísunu investiční příležitostí (deal flow), a to buď přímo, přes poradce nebo prostřednictvím skupin jako Keiretsu Forum, Fundlift, Tilia Impact Ventures nebo akcelerátory typu StartupYard," upozornil.