Ryanair spustil pět nových linek z Prahy, celkem jich nabízí 19

"Cestující mohou od tohoto týdne využít nové linky Ryanairu z Prahy nejen do dalších dvou evropských měst, ale nově se přímým spojem dostanou i do vzdálenějších destinací na Blízkém východě i v Africe. Nabídka letů z pražského letiště se tak rozšířila o dvě úplné novinky, Ammán a Marrákeš. Tyto linky mají zajímavý potenciál, a to jak pro české cestující, tak pro návštěvníky mířící do České republiky," uvedl předseda představenstva letiště Václav Řehoř.

Irský dopravce zároveň společně se spuštěním provozu nových linek uvolnil do prodeje letenky začínající na akčních 339 korunách s cestou do ledna 2019. Letenky bude možné koupit do 1. listopadu.

Ryanair je jeden z největších nízkonákladových dopravců na světe. Létá do desítek zemí. V loňském roce přepravil zhruba 130 milionů cestujících. V červenci firma uvedla, že za fiskální rok do konce března 2019 očekává zvýšení počtu cestujících o sedm procent na 139 milionů a v dalším roce o devět procent na 152 milionů.

Letiště Praha nabídne během zimy spojení do 114 destinací ve 42 zemích. Do letového řádu přibude deset nových destinací. Zimní letový řád začal platit 28. října, v Praze bude během něho působit 60 dopravců, nově přibyly letecké společnosti Air Arabia a Cyprus Airways.