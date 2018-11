"Zakleknout" na novomanžele? Finanční úřady by mohly být vlídnější, připustila Schillerová

— Autor: ČTK

Finanční úřady by mohly lépe formulovat výzvy k poskytnutí informací. Jejich tón by mohl být vlídnější a poučení ve výzvě by mohlo být srozumitelnější. Ve Sněmovně to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Odpovídala na interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara v případě výzvy, kterou poslal finanční úřad novomanželům a chtěl znát detaily jejich svatební hostiny, například počet hostů nebo způsob placení.