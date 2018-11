Už je to tady. Banky zvýší úročení hypoték, prodraží se i další typy úvěrů

Bankovní rada ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu, od které se odvíjejí úroky u hypoték, o čtvrt procentního bodu na 1,75 procenta. Letos ji zvýšila už počtvrté, dohromady o jeden procentní bod.

"Aktuální rozhodnutí ČNB bude mít primárně dopad na trh se staršími byty. Zde hypotéku za poslední období využívá téměř 70 procent kupujících. Vyšší úrokové sazby a další zpřísnění ze strany ČNB od října u pravidel pro poskytnutí hypoték opět nejvíce dopadnou na skupinu zájemců o bydlení na sekundárním trhu," uvedl mluvčí Maxima Reality David Jirušek. U novostaveb podle něj roste podíl investorů, kteří je chtějí dále pronajímat. A ti čerpají hypotéky jen výjimečně.

"Za poslední rok se průměrné sazby hypoték zvýšily na trhu o téměř 30 procent. Růst těchto sazeb se však bude pravděpodobně více promítat do dražších cen za starší i nájemní bydlení než za nové byty. U nás si nové bydlení na hypotéku pořizuje okolo 40 procent zájemců," doplnil mluvčí developerské společnosti Trigema Radek Polák.

Podle Michala Bureše ze společnosti Fincentrum jsou aktuální hypoteční sazby stále relativně nízké. "Když se podíváme, jaké byly sazby v roce 2007, uvědomíme si, že lidé jsou v současné době zhýčkaní," uvedl Bureš. Podle ukazatele Fincetrum Hypoindex byla v září průměrná sazba hypotečního úvěru v ČR 2,57 procenta. V listopadu zmíněného předkrizového roku dosáhla 5,3 procenta. Na maximum (5,82 procenta) se dostala v srpnu 2008.

Generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec očekává, že opakované zvýšení základních sazeb se dotkne drtivé většiny lidí v Česku, protože povede ke zdražení všech typů úvěrů. "Zásadně ovlivní hlavně sto tisíc domácností, které si každoročně sjednávají hypotéku. Hypoteční sazby na rozhodnutí ČNB totiž reagují výrazným růstem. Centrální bankéři tak patří k největším hrobařům snů o vlastním bydlení," dodal Korec.

"Česká spořitelna s ohledem na rostoucí cenu peněz na trhu a dnešní zvýšení sazeb ČNB od 15. listopadu mírně zvyšuje úrokové sazby u vybraných hypoték," uvedl manažer hypoték spořitelny Marek Vachulka. Nadále podle něj platí, že největší poptávka ze strany žadatelů je o hypoteční úvěry s dlouhodobou fixací. Hypotéky s fixací na osm, deset, 15, respektive 20 let dnes tvoří již dvě třetiny ze všech nově poskytnutých hypotečních úvěrů.

I ostatní banky očekávají další zvyšování sazeb. "Předpokládáme, že trh bude na dnešní rozhodnutí ČNB reagovat v následujících týdnech. I přes silné konkurenční prostředí by se nárůst mohl pohybovat nad hranicí 0,1 procenta," upozornil mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

"Úrokové sazby u hypoték nyní nezvyšujeme, ale rozhodně to do budoucna vzhledem ke zdražení zdrojů nevylučujeme," řekl ČTK mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. U spotřebitelských úvěrů a spořicích účtů banka podle něj zachovává nynější sazby.

"Sazby u hypotečních úvěrů upravujeme průběžně. Naposledy se tak stalo 24. září. Aktuální sazba u hypoték v Raiffeisenbank startuje na 2,89 procenta," sdělila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Zvyšování sazeb ČNB a zároveň i očekávání dalšího zvyšování se promítá do tržních sazeb delších splatností, které se tak v posledních měsících pohybují na nejvyšší úrovni za posledních sedm let, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. To se podle něj bude promítat i v sazbách úvěrů na bydlení. Zatímco v posledních měsících hypoteční sazby vesměs rostly jen nepatrně, částečně i konkurenčním bojem na bankovním trhu před začátkem nových zpřísňujících doporučení centrální banky k příjmům domácností, byla to podle něj z dnešního pohledu spíše jen pauza před jejich dalším postupným růstem.

Průměrná úroková sazba hypoték v září podle Fincentrum Hypoindexu stoupla na 2,57 procenta ze srpnových 2,53 procenta. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Experti očekávají, že průměrná sazba hypoték se na přelomu roku ocitne v blízkosti tří procent.