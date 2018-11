Odpočet DPH u investic? Nový daňový balíček přinese změny pro obce

Vláda očekává, že změna pomůže územním samosprávám, které dosud nemohly uplatnit nárok na odpočet DPH u dlouhodobého majetku pořizovaného v delším období. Jak uvádí, tato změna reaguje na požadavky obcí, které se často setkávají s nemožností uplatnit nárok na odpočet daně u déle trvajících investic.

Nově navrhované ustanovení se týká takzvaných osob povinných k dani, což jsou především podnikatelé a firmy, ale můžou to být i obce nebo neziskové organizace. Pokud se taková osoba stane plátcem DPH, může uplatnit nárok na odpočet daně u pořízeného dlouhodobého majetku, který pořídila během předcházejícího roku.

Daňový balíček nyní přichází s podmínkami, za nichž bude možné požádat o odpočet u majetku pořízeného během předcházejících pěti let. Jednou z podmínek bude, že přijatá dílčí plnění budou součástí pořizované investice do doby, než bude uvedena do užívání. Druhou podmínkou bude, že investice byla během předcházejících 12 měsíců uvedena do provozu.

Podle vlády půjde nejčastěji o situace, kdy osoba povinná k dani pořizuje investici v delším časovém horizontu. "Jde o dodávání jednotlivých zařízení například do čistíren odpadních vod, dále o výstavbu kanalizačních a vodovodních řadů nebo technické zhodnocení," stojí v důvodové zprávě. Může jít i o výstavbu budovy, kdy se peníze na výstavbu vynakládaly po vícero let. Předseda finanční komise Svazu měst a obcí Vladislav Vilímec řekl ČTK, že svaz k této změně zákona neměl připomínky.

Vláda připouští, že rizikem této změny je mírný negativní dopad na celkový výběr DPH. Dopad na státní rozpočet však podle ní není možné podrobněji vyčíslit. Přínosem však podle ní bude podpora investičních akcí. Podpoří se například výstavba čistíren odpadních vod, výstavba kanalizačních a vodovodních řádů nebo technické zhodnocení, uvádí vláda.