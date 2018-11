Tržby zpomalily růst: Dochází k nasycení poptávky, vliv na nákupy mělo i počasí

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Nejvýraznější růst zaznamenal v září jako obvykle segment internetových obchodů a zásilkových služeb, kde tržby stouply oproti předchozímu roku o 16,7 procenta. Vzrostly také třeba o 9,3 procenta tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení. Naopak například tržby za prodej oděvů a obuvi klesly o 3,7 procenta.

"Tržby prodejen oděvů a obuvi byly ovlivněny jednak vysokou loňskou srovnávací základnou, a také počasím. Zatímco loni v září již probíhaly letní výprodeje a nakupovalo se podzimní oblečení, letošní teplé počasí spotřebitele k těmto nákupům nelákalo," sdělila ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly meziročně bez očištění o sezonní vlivy o 9,7 procenta.

Za celé třetí čtvrtletí letošního roku se tržby v maloobchodě kromě prodeje aut zvýšily meziročně o 3,7 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se snížily bez očištění o kalendářní vlivy o 0,9 procenta.

V září tržby v maloobchodě kromě prodeje motorových vozidel stouply také meziměsíčně. Růst po očištění o kalendářní vlivy činil 0,6 procenta.

Růst tržeb podporují podle analytiků rostoucí mzdy, ale začíná se již projevovat nasycení poptávky. "Domácnosti si také začínají uvědomovat, že dochází ke zpomalení růstu ekonomiky a začínají si vytvářet opatrnostní rezervy," sdělila analytička Komerční banky Monika Junicke. Propad v tržbách za prodej aut se dal podle odborníků očekávat. "Na prodeje automobilů od září doléhají problémy s novými emisními normami, které omezily v posledních měsících prodeje řady modelů," uvedl hlavní ekonom ING Bank pro Českou republiku Jakub Seidler.

Pomalejší růst tržeb v maloobchodu by podle analytiků mohl mít dopad na vývoj celé ekonomiky. "Není-li září výjimkou a maloobchodní tržby porostou pomalu i v dalších měsících, potom by to znamenalo zpomalení klíčového motoru současného růstu ekonomiky - spotřeby domácností," uvedl analytik David Marek z Deloitte ČR. "Je otázkou, nakolik jde spíše o výkyv, jenž bude kompenzován silnějším růstem tržeb v závěru letošního roku, což je scénář, pro který hovoří silný růst mezd a celkově příznivá příjmová situace domácností," sdělil hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč.