Škoda dodá Německu první luxusní vysokorychlostní vlaky

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Při cestě do Španělska se utopilo nejméně 17 migrantů, další jsou pohřešovaní

Škodovka vyrobila pro německého operátora Deutsche Bahn Regio šest vysokokapacitních souprav včetně šesti lokomotiv. Vysokorychlostní vozy soupravy MNE (Mnichov - Norimberg Express) jsou určeny pro provoz na nejvýznamnější bavorské linii Norimberk - Ingolstadt - Mnichov. Vzdálenost mezi Mnichovem a Norimberkem ujedou za hodinu a 45 minut a podle Brzeziny pouze o 30 minut pomaleji než vysokorychlostní soupravy ICE. "Už letos v září byly úspěšně prezentovány na mezinárodním veletrhu kolejových vozidel Innotrans v Berlíně," uvedl.

Dodávky souprav byly podle viceprezidenta pro obchod Zdeňka Majera posunuty o více než dva roky. "Důvodem byl náročný vývoj tlakotěsných vozů a testy souprav, které se budou potkávat například v tunelu se soupravami ICE s rychlostí 300 km/h. Teď je projekt téměř dokončen a první pasažéři se škodováckými vozy svezou na jaře příštího roku," uvedl.

"Končíme výrobu a všech šest souprav budeme předávat v první polovině příštího roku," řekl ČTK Brzezina.

Škoda má teď v Německu tři velké projekty. Kromě vlaků pro DB to bude 80 tramvají, které budou od roku 2021 jezdit na tratích mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg. Škodovka také podepsala kontrakt na 14 tramvají pro Chemnitz, které budou dodány v polovině roku 2019. "Na německém trhu, který považujeme ze velmi důležitý, máme v hledáčku několik větších projektů. Vidíme jich osm až devět v různé fázi přípravy a v různých městech a připravujeme se na to, až bude možnost se do nich zapojit," uvedl Brzezina.

Soupravy se skládají z řídícího a koncového vozu, čtyř vložených vozů a lokomotivy Škoda řady Emil Zátopek. Budou jezdit rychlostí do 190 km/h, i když jsou konstruovány na 200 km/h. Škoda Transportation je podle Majera prvním dodavatelem pro Německo, který nabízí vlak s bezbariérovým vstupem z nástupiště 760 mm. Plní nejpřísnější německé i evropské standardy, řekl. Jednotky jsou vybaveny tlakotěsnou skříní pro nerušené cestování při potkávání jiných vlaků, hlavně v tunelech. Interiér se dělí na první a druhou třídu a dětský oddíl. Souprava má 676 míst k sezení, 37 pro kola, místa pro lidi se sníženou pohyblivostí a wi-fi.

Dokončení technicky náročného projektu je podle Brzeziny prioritou nového představenstva pod novým vlastníkem - skupinou PPF. "A v budoucnu podpoří naše obchodní plány na evropském trhu," dodal.