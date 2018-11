Obchod s Čínou se vyvíjí v neprospěch Česka. Tuzemské firmy neumí zabrat, zlobí se komora

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

České firmy podle Hospodářské komory neumí dostatečně ve svůj prospěch využít potenciál, který jim obrovská ekonomika nabízí a na rozdíl od jiných evropských zemí ČR není v zemi dostatečně aktivní. Český export se dostává do fáze stagnace, kterou pravděpodobně v horizontu několika měsíců vystřídá období recese, míní místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

"Čína nebyla v minulosti baštou českého exportu, a to proto, že je geograficky poměrně vzdálená, jazykově problematická, kulturně odlišná, ale hlavně proto, že většinu zboží, které jim můžeme nabídnout, si už dnes umí vyrobit sama, levněji a bez časové prodlevy související s dopravou a bez nákladů na dopravu," uvedl Daněk.

Vývoz Česka do Číny představuje jen jedno procento celkového vývozu země a tento podíl zůstává prakticky neměnný od roku 2011. "České firmy neumí dostatečně ve svůj prospěch využít potenciál, který jim obrovská ekonomika a nejlidnatější země světa nabízí," říká Miroslav Diro z Hospodářské komory.

V první desítce českých výrobků mířících loni na čínský trh kromě čerpadel a mikroskopů převládají díly a součástky, třeba do automobilů, kohouty a ventily v energetickém průmyslu nebo izolované dráty. Z Číny dovážíme hotové výrobky, hlavně elektroniku, zejména mobilní telefony, dále tiskárny, kopírky a hračky.

Komora upozorňuje na to, že země jako je Německo, Francie nebo Rakousko vypravují do Číny za účasti prezidentů a premiérů mnohem častěji početné podnikatelské delegace, lobbují zde za své výrobky, díky čemuž vůbec celkový odbyt EU do Číny neustále stoupá.

Obchodní deficit ČR s Čínou loni dosáhl 419 miliard korun a letos je tento trend pro Česko dále negativní. "Z dlouhodobého hlediska český vývoz do Číny neklesá. V letošním roce spíše stagnuje, ale samozřejmě to není dobrá zpráva. Celkové saldo je negativní, protože v období od ledna do září 2018 dovoz z Číny do ČR meziročně stoupl o více než 13 procent," uvedl ředitel sekce mezinárodní vztahů Svazu průmyslu Lukáš Martin. V některých oblastech čínské ekonomiky podle něj přetrvává silná ochrana domácího trhu a existuje relativně slabá ochrana práv duševního vlastnictví, především ve vztahu k vymáhání této ochrany.

Do budoucna ale doufá, že se situace zlepší. "Českým firmám se v Číně daří. Jsou schopné dodat velmi kvalitní zboží za rozumnou cenu, a uspět na tak náročném trhu i ve velké světové konkurenci. Máme dobře nastavené ekonomické vztahy s Čínou i díky prezidentovi Zemanovi. Očekáváme proto, že náš vývoz do této země dlouhodobě poroste," řekl Martin.

Zeman se tento týden zúčastnil otevření prvního ročníku veletrhu China International Import Expo, který má podpořit dovoz zahraničních výrobků a služeb do Číny. V Šanghaji byl spolu s ministryní průmyslu Martou Novákovou na zahájení česko-čínského podnikatelského fóra. Obě strany podepsaly memoranda v oblasti leteckého průmyslu, telekomunikací či cestovního ruchu.

Dosavadní snaha přilákat do Česka čínské investice není příliš úspěšná. Hodnota čínských investic v republice tvoří méně než procento celkových přímých investic.