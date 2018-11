Akcionář Šnobr sepsul ČEZ: Z valné hromady udělali bramboračku

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

"Udělali z toho bramboračku," řekl Šnobr a dodal, že postup představenstva firmy nechápe. Tvrdí, že pokud by si bylo vedení firmy jisté svým počínáním, body by na pořad hromady zařadilo a majoritní akcionář by mu svým hlasováním pomohl minoritní akcionáře jednoduše přehlasovat. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš dnes v rozhovorech s MF Dnes a Hospodářskými novinami uvedl, že firma mimo jiné na program jednání nezařadila bod týkající se uhelné elektrárny Počerady nebo požadavek na úpravu koncepce, která by stanovovala, že firma nebude do budoucna podnikat mimo území Česka a Slovenska. To chtěla projednat právě skupina minoritních akcionářů kolem Šnobra. "Skupina ČEZ přijala všechny body, které právně mohla, a ty jsou na program valné hromady zařazeny," sdělil Kříž.

ČEZ do programu valné hromady také nezařadil některé navrhované body týkající se opčního programu, který mohou manažeři firmy využít na nákup akcií společnosti. V záležitosti se bude projednávat pouze změna stanov. Akcionáři sdružení kolem Šnobra chtějí, aby o využití opčního programu představenstvem nově rozhodovala valná hromada, a ne dozorčí rada jako dosud. Představenstvo ve svém stanovisku k návrhu uvádí, že aktuální mechanismus zajišťuje efektivní nastavení odměňování manažerů.

"Nechápu kam tím (nezařazením některých bodů) ČEZ vlastně míří. Musí mít veliký strach, že by se asi mohlo stát, že by něco z toho bylo odhlasováno. Já samozřejmě takové informace nemám, ale nic jiného si z toho nevyvozuji," řekl Šnobr. Postup představenstva je podle něj pro minoritní akcionáře paradoxně dobrou zprávou, neboť některé jejich požadavky tak nebudou zamítnuty a budou ve hře i v budoucnosti.

"Děkujeme představenstvu ČEZ za pozvání do dalšího pokračování této nesmyslné přestřelky, protože my se prostě domníváme, že není důvod, aby se o těchto věcech na valné hromadě jednalo, diskutovalo a projednávalo. Jsme si vědomí jako malí akcionáři, že je tu vysoká pravděpodobnost, že bychom byli přehlasováni," dodal.

Šnobr kritizuje vedení ČEZ dlouhodobě. V lednu oznámil, že sdružuje akcionáře firmy s více než jedním procentem akcií. Na základě zákona o obchodních korporacích se jeho skupina akcionářů stala takzvaným kvalifikovaným akcionářem, který může mimo jiné po představenstvu firmy požadovat právě svolání valné hromady.

Beneš dnes MF Dnes řekl, že za akcionáři kolem Šnobra stojí řada bohatých lidí. Uvedl, že klíčovou osobou skupiny je podle analýz z veřejně dostupných zdrojů spolumajitel skupiny J&T Patrik Tkáč. Hospodářským novinám Beneš řekl, že J&T se chová vůči ČEZ aktivisticky a nemá zájem na jeho dlouhodobé prosperitě. "Rozhodně to nejsou žádní chudáci. Je to obchodní útok oligarchistické a bohaté skupiny," dodal. Šnobr se dnes nechtěl k roli Tkáče vyjadřovat.

"Jakékoli hodnocení minoritních akcionářů ze strany nejvyššího vedení společnosti ČEZ považujeme přinejmenším za neprofesionální. Za nepřípustné pak považujeme nařčení vlastníků firmy, tedy akcionářů ČEZ, z nezájmu o dlouhodobou prosperitu firmy, ústy jejího generálního ředitele," uvedla mluvčí skupiny J&T Monika Veselá. Skupina J&T je podle ní jedním z mnoha pasivních investorů minoritních akcionářů ČEZ, které prezentuje Michal Šnobr.