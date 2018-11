Reforma veřejných financí? První výsledky byly až za šest let, odhalil NKÚ

Aktualizováno 10:26 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na průběh účetní reformy veřejných financí. Touto reformou byly ve veřejném sektoru ČR od roku 2010 zaváděny prvky vyspělého aktuálního účetnictví. Kontroloři se zaměřili především na to, jak byla reforma nastavena a připravena, zda zajistila vykazování spolehlivých a využitelných informací, či na to, jak jsou tyto informace využívány. Kontrolovanými institucemi byly Ministerstvo financí (MF) a Český statistický úřad (ČSÚ). Ten v reakci uvedl, že o problematice s NKÚ a ministerstvem financí diskutoval a přišel s návrhem, který by snížil administrativní zátěž.