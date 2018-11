Růst ekonomiky ČR mírně zrychlil, tipují analytici. Zvedají ale varovný prst

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Z odhadů tak vyplývá, že růst ekonomiky ve 3. čtvrtletí v meziročním vyjádření proti druhému čtvrtletí mírně zrychlil. To by mělo pokračovat i v posledním čtvrtletí roku a celoroční růst HDP by měl být podle ekonomů 2,9 procenta.

"Podle našeho odhadu tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí mírně zrychlila, nicméně výkon je stále slabší, než se očekávalo na začátku roku. Ekonomiku dále brzdí nedostatek volných zaměstnanců na trhu práce, slabší zahraniční poptávka a další utahování měnových podmínek," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Hlavním tahounem růstu HDP by jako v předchozím čtvrtletí měly podle něj být spotřeba a investice.

"Meziroční růst ekonomiky ve třetím čtvrtletí by měl podle našich odhadů mírně zrychlit. Ačkoli statistický úřad prozatím nezveřejní detaily, lze očekávat, že hlavním faktorem růstu bude opět především příznivá spotřeba domácností a zrychlující investiční aktivita firem i vlády," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Meziroční růst HDP odhaduje na 2,6 procenta a mezičtvrtletní na 0,7 procenta.

Naopak pomalejší růst čeká hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek, a to meziročně 2,3 procenta a mezičtvrtletně 0,4 procenta. "Nižší růst za uvedené období by měl být kompenzovaný silnějším růstem v závěru roku. Celoroční číslo vidíme na 2,9 procenta," uvedl.

I ekonomka Komerční banky Monika Junicke očekává, že ekonomika ještě v posledním čtvrtletí zrychlí ruku v ruce se zvyšováním produkce v eurozóně. "Celoroční růst by měl letos dosáhnout 2,9 procenta," uvedla.