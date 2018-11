Každá pátá firma v Česku je "spící", nejvíc jich má sídlo v Praze

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

V Česku je registrováno 485.908 firem, z toho 459.608 společností s ručením omezených a 26.300 akciových společností. Podle odhadů Bisnode žádné podnikatelské aktivity nevyvíjí 102.913 firem, což je více než 21 procent z celkového počtu. Mezi společnostmi s ručením omezeným je 21,5 procenta spících, mezi akciovými společnostmi 15,7 procenta.

Každá pátá firma registrovaná v ČR není aktivní. Celkem je spících firem evidováno 103 000 https://t.co/kJNBUmiVGM — Bisnode Czechia (@Bisnode_CZ) 12. listopadu 2018

"Důvodem je vyšší finanční náročnost při založení a správě akciové společnosti. Pokud již podnikatel vynaloží peníze na založení akciové společnosti, tak ji zpravidla využívá pro podnikání. Naproti tomu založení společnosti s ručením omezeným se v posledních letech podstatně zjednodušilo, zrychlilo a zlevnilo, a tak není problém založit si firmy do zásoby nebo po ukončení aktivit si firmu jako prázdnou schránku nechat," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Vyčistit obchodní rejstřík od subjektů, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně, má ambice novela zákona o obchodních korporacích. Počítá s tím, že obchodní korporaci by bylo možné zrušit bez likvidace, pokud firma nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období. Zároveň to bude možné v případě, pokud jí není možné doručit výzvu ke splnění informační povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin.

Největší podíl spících firem je v Karlovarském kraji (28,8 procenta) a Praze (26,6 procenta), nejméně na Vysočině (12 procent), Libereckém (21 procent) a Pardubickém kraji (12,6 procenta). Z absolutního pohledu má nejvíc (57.067) neaktivních firem sídlo v Praze. To je 55,5 procenta z celkového počtu spících firem v ČR.

V některých segmentech podnikání podíl neaktivních firem přesahuje 40 procent. Jde o podpůrné činnosti pro podnikání, činnosti cestovních kanceláří a agentur a úklidové činnosti. Naopak inženýrské činnosti, poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť nebo výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace se vyznačují minimálním podílem neaktivních společností.