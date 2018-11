Katastrofa českého zemědělství? Je stále víc závislé na cizině, svaz bije na poplach

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Zatím zveřejněné výsledky ukazují, že nás v negativní bilanci bude zřejmě čekat rekordní rok. Podle nich se dá očekávat, že celková záporná hodnota dosáhne 35 miliard korun a obáváme, že v souvislosti s blížícím se koncem roku může být bilance ještě horší. Bohužel se prokazují naše dlouhodobá varování, že nedokážeme surovinu zpracovat vlastními silami a jsme stále více závislí na zahraničních odběratelích," okomentoval výsledky Pícha.

Stát podle něj vyváží mléko, ale dováží mléčné výrobky, obdobná situace je pak u exportu živých zvířat a dovozu masa a masných výrobků. "Ke zhoršení bilance zahraničního obchodu potom stačí jeden či dva méně úrodné roky a snížený export obilovin vede k opětovnému zhoršení výsledku zahraničního obchodu se zemědělskými produkty. Řešení nevidíme pouze v administrativních opatřeních, protože zhoršená bilance je především ve vztahu s ostatními členskými státy EU," dodal.

K lepšímu výsledku podle něj může přispět větší orientace českých spotřebitelů na tuzemské výrobky s podporou státu od zpracovatelů po zemědělce.

Z ČR se nejvíce vyvážely cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky. Naopak do ČR se dováží vepřové maso, pekařské zboží nebo sýry a tvarohy.

Export do ČR proudil z více než pětiny z Německa a ze 17 procent z Polska. Podíl Německa ale meziročně o 0,4 procentního bodu klesl na 21,3 procenta, u Polska se o půl procentního bodu zvýšil. Dalšími významnými exportéry bylo Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Itálie, ze zemí mimo EU je hlavním českým dovozcem Čína (1,3 procenta), Turecko, Spojené státy americké, Norsko nebo Brazílie.

K částečnému zlepšení salda pod 20 miliard korun došlo za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již dříve uvedl, že by si přál, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho funkčního období, tedy loni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se v posledních měsících několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích ze zhruba 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou schopní Češi vyrobit.