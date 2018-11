Vánoce se kvapem blíží. Kolik budou stát stromky? Prodej začne příští týden

— Autor: ČTK

Prodeje vánočních stromků před obchodními řetězci by měly začít příští týden, například Mountfield je začne nabízet od příštího čtvrtku, před obchody Kaufland se objeví od soboty. Vyplývá to z vyjádření řetězců pro ČTK. Zástupci řetězců očekávají větší zájem o živé stromy, podle mluvčí Globusu Rity Gabrielové mají zákazníci v posledních letech zájem o "čerstvost". Ceny by měly být podobné jako loni, kdy stromky stály od 300 do 900 korun, některé prémiové kusy se ale prodávaly i za 1400 korun.