ING varuje před brexitem Česko, Polsko a Maďarsko

— Autor: ČTK

Česko, Polsko a Maďarsko by mohly být těžce zasaženy plánovaným odchodem Británie z Evropské unie, a to kvůli výraznému poklesu finančních prostředků z EU, změnám v klíčových dodavatelských řetězcích a menšímu přílivu peněz od lidí z těchto zemí pracujících v Británii. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zprávy nizozemské banky ING.