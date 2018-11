Zaměstnanci státu se polepší. Platové tarify stoupnou, potvrdila vláda

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků.

Výsledky jednání vlády 14. listopadu 2018 → https://t.co/QttdVulwrd pic.twitter.com/BGhFxJZdzh — Úřad vlády ČR (@strakovka) 14. listopadu 2018

Celkem by se na platy mělo příští rok vydat podle informací ze září 282 miliard korun.

Nepedagogickým pracovníkům by suma na tarify a odměny měla vzrůst o deset procent, civilním zaměstnancům soudů o 13,9 procenta, pracovníkům státních zastupitelství o 15,9 procenta, v kultuře o 10,9 procenta, v úřadech práce o 10,5 procenta, v České správě sociálního zabezpečení o 9,6 procenta. Ostatní profese by měly dostat o 7,4 procenta prostředků víc a policisté a hasiči o osm procent. U ozbrojených složek se tarif zvedne o dvě procenta a zbytek se rozdělí do rizikových příplatků.

Ve veřejném sektoru pracovalo v prvním čtvrtletí podle údajů informačního systému o průměrném výdělku 682.500 lidí. Dostávají plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění.

Průměrný výdělek ve veřejné sféře činil letos v prvním kvartále 32.725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30.623 korun. Příjmy řadových úředníků, soudních zapisovatelů či pracovníků v kultuře jsou ale mnohem nižší.