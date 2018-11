Otevírací doba 17. listopadu: Víte, kde si v sobotu nakoupíte?

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Zákon o prodejní době v maloobchodech a velkoobchodech stanovuje, že obchody s plochou nad 200 m² musí mít během svátků zavřeno. Jenže se to samozřejmě netýká všech svátků. A právě proto neustále panují zmatky v tom, kdy a kde je vlastně možné nakoupit.

V sobotu 17. listopadu oslavíme den boje za svobodu a demokracii. Tento svátek ale patří mezi ty, kdy obchody nechávají otevřeno. Můžete tedy klidně vyrazit na nákup do jakéhokoliv obchodu. Většina z nich by měla mít otevřeno a pokud nebude, není to dáno zákonem, ale provozovatelem.

Další omezení pracovní doby nás čeká až na Štědrý den, kdy jsou obchody otevřeny pouze do 12 hodin. Naopak 25. a 26. prosince v hypermarketech nenakoupíte vůbec.

Stejně tak je tomu 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, kdy si Češi připomínali Den české státnosti, a 28. října. Zavřeno naopak není na Velký pátek, 1. května, 5. a 6. července.

Zákon se nevztahuje na nákupní centra jako celky. Pokud má nákupní centrum malé a velké prodejny, může si zvolit, zda bude mít úplně zavřeno, anebo nechá otevřené alespoň malé prodejny. To se ale většině nákupních center nevyplatí a tak raději úplně zavřou své brány.

Existují i výjimky, které platí pro obchody na letištích, na benzínkách nebo třeba v nemocnicích. Pokud jste tedy nestihli nakoupit, pečivo, jogurt nebo kus sýra seženete i ve sváteční den.