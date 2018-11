Škoda Auto vítá, že bude v Česku nadále vyrábět Superb

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Volkswagen přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. Oznámil to na dnešní tiskové konferenci šéf koncernu VW Herbert Diess. V Kvasinách se v současnosti vyrábějí také modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Jejich výroba se má přesunou do nového závodu Volkswagenu, který by se měl nacházet ve východní Evropě. Jeho místo zatím nebylo vybráno.

"Dnešní rozhodnutí dozorčí rady koncernu Volkswagen zaručuje optimální využití výrobních kapacit napříč značkami po roce 2022. Jsme rádi, že na základě tohoto rozhodnutí budeme i nadále vyrábět naši vlajkovou loď, model Škoda Superb, v České republice, která je domovem značky Škoda," řekl Maier.

Přesun výroby modelu Passat do Kvasin podle Maiera využívá potenciál pro vzájemnou synergii mezi značkami Volkswagen. Mezi lety 2015 až 2017 investovala automobilka do závodu v Kvasinách více než 11 miliard eur (asi 275 miliard Kč).

Maier připomněl, že už v příštím roce začíná v Kvasinách výroba prvního modelu značky Škoda s plug-in-hybridním pohonem, kterým bude Superb. Od roku 2020 bude Škoda v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem. "Dnes učiněná rozhodnutí tak zajišťují dlouhodobou budoucí konkurenceschopnost obou českých výrobních závodů," řekl Maier.

Rozhodnutí Volkswagenu o stavbě nového závodu ve východní Evropě nabízí podle Maiera možnost realizovat zvýšení výrobních kapacit pro modely značky Škoda. K přesunu výroby modelu Karoq do nového závodu se Maier nevyjádřil.