Kupní síla Evropanů? Česko si polepšilo a poprvé poráží Řecko. Podívejte se na mapu

"Zvýšení průměrné kupní síly obyvatel ČR v roce 2018 je dáno jednak ekonomickým růstem, významnou měrou se však vůči zbytku Evropy projevilo také zvýšení kursu koruny vůči euru, umožněné zrušením měnových intervencí ČNB v dubnu předchozího roku," uvedl konzultant GfK František Diviš.

#MapMonday: View our map of #PurchasingPower density in #Europe in 2018. For more insights, read our press release. 👛💳 #geomarketing

➡️ https://t.co/z0AY9tvOrX pic.twitter.com/0WSKRzJUUd