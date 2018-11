Zeman jmenoval Michla a Holuba do rady ČNB, Babišův poradce se zařadí k "jestřábům"

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Dalšími členy bankovní rady jsou guvernér Jiří Rusnok a členové rady Vojtěch Benda a Oldřich Dědek.

Zeman při jmenování nových členů bankovní rady vyjádřil spokojenost s tím, jakou měnovou politiku ČNB vede. Ocenil postupné zvyšování úrokových sazeb i snahu ČNB o omezení dostupnosti hypoték, které podle něj může působit jako prevence před tím, aby v Česku nastala hypoteční krize podobně jako před deseti lety v USA.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě Aleše Michla a Tomáše Holuba členy Bankovní rady České národní banky na šestileté funkční období. Prezident republiky zároveň jmenoval členy Bankovní rady Marka Moru a Tomáše Nidetzkého viceguvernéry České národní banky. pic.twitter.com/d67CxLL0oY — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 21. listopadu 2018

Zeman také uvítal, že ČNB opustila režim devizových intervencí. "Po nevydařené epizodě s devizovou intervencí jsem rád, že se měna vrátila na tržní hodnoty, a jak jste si zajisté všimli, i nadále pokračuje ekonomický růst a nízká nezaměstnanost a dvouprocentní inflace," řekl. Pokud by nastalo hospodářské zpomalení, byl by to podle něj důsledek začínající obchodní války mezi USA a Čínou.

"Jmenování Tomáše Holuba je pro mě přirozeným a logickým vyústěním jeho dlouholeté vysoce odborné i manažerské práce pro centrální banku. Od Aleše Michla očekávám, že do bankovní rady vnese nový úhel pohledu a díky svému talentu oslovovat širokou veřejnost přispěje k širšímu pochopení toho, co Česká národní banka dělá a proč," řekl dnes guvernér Rusnok. Mora a Nidetzký ve funkcích viceguvernérů podle něj díky předchozím manažerským zkušenostem zajistí silné vedení centrální banky.

Holub vede měnovou sekci ČNB od května 2004. Předtím působil čtyři roky jako poradce guvernéra centrální banky. Michl je externím poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO) pro ekonomiku. Dříve mimo jiné působil v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla a od roku 2006 do roku 2015 pracoval v Raiffeisenbank.

Podle dřívějšího vyjádření ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy patří Holub k profesně nejlépe vybaveným adeptům do bankovní rady. "Jeho vliv na podobu měnové politiky byl už v uplynulých letech srovnatelný s vlivem bankovních radních, ne-li vyšší," uvedl Kovanda.

Michl by se podle analytiků v bankovní radě České národní banky mohl zařadit k tzv. jestřábům, tedy členům bankovní rady, kteří jsou zastánci zvyšování úrokových sazeb, pokud to ekonomický vývoj dovoluje. V minulosti se často vyjadřoval ve prospěch silnější koruny a kritizoval devizové intervence. "V tuto chvíli tak zapadne spíše do jestřábího křídla ČNB a bude podporovat návrat úrokových sazeb k vyšším úrovním, pokud to ekonomický vývoj dovolí. V tomto ohledu tak nahradí odcházejícího Mojmíra Hampla," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zároveň upozornil, že bankovní rada již je zcela obměněna kandidáty prezidenta Zemana. Ten bude mít možnost během svého mandátu jmenovat ještě pět členů, tedy všechny kromě Michla a Holuba.

Mora byl od roku 2015 ředitelem pro rozpočet, daňovou a regionální politiku na generálním sekretariátu Rady Evropské unie. V minulosti pracoval v Evropské komisi, na ministerstvu školství či Úřadu vlády ČR. Vedl tým, který po obsahové stránce připravil a koordinoval české předsednictví v EU v roce 2009. V letech 2010 až 2015 byl vedoucím kanceláře generálního tajemníka Rady EU.

Nidetzký působil před příchodem do ČNB v pojišťovně NN (dříve ING). Předtím pracoval například v ČSOB pojišťovně nebo skupině České spořitelny. Ve skupině ING, mimo jiné jako šéf penzijního fondu, působil od roku 2003 do roku 2013 i nynější guvernér ČNB Rusnok.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.