Němci podstrčili Česku prodělečný Passat? Škodovácké odbory jsou v pozoru

Volkswagen přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. Oznámil to minulý týden šéf koncernu VW Herbert Diess. V Kvasinách se v současnosti vyrábějí také modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Jejich výroba se má přesunout do nového závodu Volkswagenu, který vznikne někde ve východní Evropě. Jeho místo zatím nebylo vybráno.

"Je dobře, že model Superb a hlavně jeho následník u nás zůstanou stejně jako úspěšný model Kodiaq. Bylo přitom jasné, že takzvaná rodina Passat se bude vyrábět na jedné lokalitě. Musíme sledovat, jak si model Passat stojí ve světě, zda nám nebylo podstrčeno něco, co bude prodělávat," řekl pro Škodovácký odborář Povšík.

Podotkl, že odborům "ukápnou slzy" pro model Karoq, jehož výroba se přesune do nového závodu. Odbory KOVO podle Povšíka navrhovaly jeho zachování a předání výroby vozu Ateca automobilce Seat.

Podle Povšíka jednání dozorčí rady Volkswagenu pro Škodovku nebylo tak napínavé, jelikož o obrysechrozhodnutí věděl dopředu. "Bohužel jsem tehdy ještě nemohl o těchto věcech s nikým hovořit, už vůbec ne s novináři a něco zveřejňovat. Podniková rada ale byla dopředu informována," uvedl Povšík.

Dle předsedy zůstává nedořešeno několik zásadních věcí kolem plánovaného závodu. Nový závod měl být původně pouze pro značku Škoda k navýšení jejích výrobních kapacit, nyní se ale hovoří o víceznačkovém závodu. Zásadní je podle něj také lokalita. "To je důležité, aby se tento závod nestal konkurencí pro Škodu z hlediska nízkých nákladů a nedostatečného právního prostředí," varoval Povšík.