Babiš: Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavil ČEZ. Akcie rázem spadly

"My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná," řekl Babiš na dnešním semináři o dukovanské elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších bloků Dukovan. "My chceme analyzovat všechny možnosti. Ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech," uvedl premiér.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla koncem srpna, že do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Koncem října pak Babiš mluvil o možném prodloužení životnosti Dukovan o deset let.

"Minoritní akcionáři už zcela jasně projevili svoji nevůli stavět jaderné elektrárny," řekl ČTK mluvčí firmy ČEZ Ladislav Kříž. Uvedl, že jde o dlouhodobou strategickou investicí, ale z z krátkodobého hlediska je její rentabilita diskutabilní. Případné soudní spory by prý mohly zablokovat stavbu na desítky let. "Snadné řešení v tomto směru zatím není," uvedl Kříž.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.