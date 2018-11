Češi mají strach z bídného důchodu? V účastnických fondech je už téměř milion lidí

Co dělat, když po vás operátor požaduje statisíce za mobilní internet?

V transformovaných fondech zůstávalo koncem září 3,515 milionu klientů. Je to o 174.000 méně než na konci roku 2017. V meziročním srovnání v transformovaných fondech ubylo 245.000 účastníků. Do transformovaných fondů od prosince 2012 nelze vstupovat a lidé z nich pouze postupně odcházejí. Buď splní podmínky pro výplatu a peníze si vyberou, nebo přecházejí do účastnických fondů, kde pokračují ve spoření.

"V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření je již téměř milion účastníků. Vypovídá to o zodpovědnosti dospělé populace, která se hmotného zajištění na stáří nespoléhá pouze na stát. Náhradový poměr je v ČR stále jeden z nejnižších v Evropě a nutné změny v oblasti penzí jsou zatím v nedohlednu. Přitom výplata důchodů je pro státní rozpočet největší výdaj, a tedy i stále se navyšující zátěž," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Přesun do účastnických fondů bude pokračovat a dokonce by mohl zrychlit, řekl ČTK analytik společnosti Partners Martin Mašát. Hlavním důvodem bude nesoulad investičního horizontu transformovaných fondů, která se kvůli garanci soustředí jen na konec aktuálního roku, se záměrem budoucích penzistů zhodnocovat úspory. Výnos transformovaných fondů bude dlouhodobě pod inflací a reálná hodnota úspor tak bude klesat. Takzvaná garance nezáporného výnosu fondů totiž zapomíná na inflaci, kterou Česká národní banka řídí směrem ke dvěma procentům, dodal.

Lidé mají v účastnických fondech naspořeno 40,4 miliardy Kč. Celkem 201.000 účastníků dostává příspěvek na penzi i od svého zaměstnavatele (21,6 procenta ze všech střadatelů v doplňkovém penzijním spoření), za poslední čtyři roky stoupl počet lidí s příspěvkem zaměstnavatele o více než 23.000. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele, který nepodléhá žádným odvodům, dosáhl 821 Kč. Od začátku tohoto roku se téměř o polovinu zvýšil počet účastníků do 18 let. Dětské připojištění má téměř 40.000 nezletilých.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.