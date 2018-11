Slevy na jízdném? Stát v září zaplatil 463 milionů, cestující se zrovna nehrnou

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda.

"Fakturovaná částka dopravců odpovídá původním předpokladům, znamená to tedy, že zlevněné jízdné vyjde stát zhruba na šest miliard korun ročně. Pro letošní rok půjdou na slevy peníze z nespotřebovaných výdajů ministerstev, příští rok ze státního rozpočtu," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

O něco více na slevách vyfakturovali železniční dopravci, kteří zažádali o 244 milionů korun. Po Českých drahách žádal nejvíce RegioJet, který kompenzace vyčíslil na 14,7 milionu korun. V autobusové dopravě měla největší nároky Arriva s 18,5 milionu korun.

Největší podíl na všech státem poskytovaných slevách měli žáci od šesti do 15 let, kteří tvořili 37 procent ze všech cestujících, kteří slevu využili. Dalších 36 procent tvořili studenti do 26 let a 24 procent senioři nad 65 let. Zbylá tři procenta byly děti do šesti let, které jezdí zdarma.

Stát dopravcům kompenzuje částku do výše komerčního jízdného. Dopravci tyto částky vyčíslují z ceny jízdného, kterou platí cestující bez nároku na slevu. Systém z počátku vyvolával nejasnosti, protože České dráhy vypočítávaly kompenzace ze základní ceny jízdného, a do výpočtu tak nezahrnovaly slevy, které samy nabízely cestujícím mimo zvýhodněné skupiny. Díky tomu mohly dostávat vyšší kompenzace. Po stížnostech konkurenčních dopravců a nátlaku ministerstva však od tohoto výpočtu ustoupily.

Na to, zda dopravci vykazují skutečný počet vydaných jízdenek, jsou podle ministerstva zaměřeny kontroly ve vozech. "Kontroloři prověřují, zda mají cestující k jízdenkám se slevou vydaným ve vozidle příslušný průkaz dokládající nárok na slevu. Tedy jestli dopravce nebo řidič nedávají zlevněné jízdné i cestujícím bez nároku s tím, že to doplatí stát. V současné době probíhají kontroly v pětistovce spojů," dodal Ťok.

Slevy podle dopravců zatím zvýšily počet cestujících v jednotkách procent. Upozornili však, že dopad slev se naplno projeví až v dalších měsících, protože studentům vysokých škol začal školní rok v závěru září. Náklady na slevy tak mohou ještě růst.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.