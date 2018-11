Češi se rozšoupnou. Za dárky utratí průměrně 7500

"Nejvíce se chystají utrácet lidé ve věku mezi 30 až 59 lety, a to okolo 9000 korun," uvedli statistici. Více než deset tisíc korun plánuje za dárky utratit 14 procent Čechů. Čtvrtina veřejnosti počítá s útratou mezi dvěma až pěti tisíci korun. Ještě méně chce vynaložit pětina lidí.

"Velkým překvapením není, že více peněz za dárky vydají lidé s vyššími příjmy, lidé s vysokoškolským vzděláním a rodiny s dětmi. Lidé s vysokoškolským vzděláním plánují vydat v průměru přibližně 11.000 Kč," zjistila ppm factum. Lidé, kteří mají v domácnosti děti, se chystají za dárky utratit asi 8000 korun.

V průměru třetinu peněz utratí Češi v e-shopech. Zhruba pětina dotázaných chce přes internet utratit více než polovinu výdajů. Každý desátý Čech pak 80 a více procent ze svého rozpočtu na dárky zaplatí v e-shopech. Na druhou stranu 27 procent lidí o nákupech přes internet neuvažuje.

Po internetu nakupují především mladí lidé. Věková skupina do 29 let chce v e-shopech utratit více než polovinu výdajů. V případě lidí starších 60 let je to pouze devět procent z celkové útraty. "Na internetu plánuje vynaložit více než polovinu plánovaných výdajů na vánoční dárky téměř čtvrtina všech mužů a 17 procent žen," ukázal průzkum.

Téměř třetina rodin stráví Štědrý večer v pěti nebo více lidech. Večer v užším rodinném kruhu tří až čtyř lidí plánuje téměř 40 procent Čechů, večeři ve dvou okolo 18 procent lidí. Tři procenta lidí zůstanou během svátků o samotě.

Průzkum se uskutečnil od 12. do 24. října a zúčastnilo se ho 1000 lidí.