Stoupne nebo klesne? Analytici odhadli, jak se změní cena pohonných hmot

"Pohonné hmoty budou v nadcházejících týdnech zlevňovat a do konce letošního roku očekávám pokles průměrných cen až o korunu na litru, a to jak v případě benzinu, tak i nafty. Pro pokles cen jednoznačně hovoří vývoj na trhu s ropou, když cena ropy Brent od začátku října setrvale klesá z 86 dolarů za barel na začátku října na současných zhruba 60 dolarů za barel," řekl ČTK analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Analytik Raiffeisenbank František Táborský uvedl, že cena ropy v posledních týdnech razantně klesla ze strachu trhu z příliš vysoké nabídky. "Ukazuje se, že obnovení amerických sankcí vůči Íránu nebylo tak drastické, jak se očekávalo, a zároveň neustále roste těžba v USA. Očekáváme tak, že se cena ropy stabilizuje na současných úrovních i díky kartelu OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), který pravděpodobně zareaguje na současnou situaci snížením produkce černého zlata," dodal.

Portfolio manažer společnosti Cyrrus Petr Pelc míní, že u tuzemských pump lze očekávat v nejbližším období mírné zlevnění hlavně u benzinu a stagnaci či velmi mírný pokles u nafty. "Čerpací stanice se zlevňování brání a ceny ponechávají na velmi vysokých úrovních. Dochází tím k růstu jejich marží. Zpravidla to ospravedlňují kompenzací vyšších nákladů na přimíchávání nemrznoucích složek do pohonných hmot v zimním období," uvedl Pelc.

Nafta je nyní podle analytika společnosti Starteepo Dušana Jilčíka dražší než benzin především proto, že s nastupujícím podzimem a zimou roste její spotřeba k topným účelům. "Tento stav tak může setrvat až do února. Navíc se blíží Vánoce, které jsou logistickým vrcholem roku a nákladní automobily jsou plně využívány k přepravě zboží do obchodních center," dodal. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda doplnil, že na rozdíl od minulých let tu jsou ještě další faktory, především vyšší cena petrolejové frakce, která se do nafty přidává pro dosažení předepsané kvality.

Předpokládaný vývoj na světových trzích podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka nicméně naznačuje, že ceny pohonných hmot v ČR se po propadu v závěru letošního roku v roce 2019 vrátí k růstu. "Cena benzinu se během příštího roku přiblíží ke 34 korunám za litr," dodal.

Analytik Finlordu Boris Tomčiak připomněl, že ceny v ČR jsou dlouhodobě pod celoevropským průměrem. "Kupříkladu v Německu je benzin dražší až o pět korun na litr. Důvodem jsou nižší spotřební daně. ČR si vede dobře také v porovnání s dalšími okolními zeměmi. Levnější pohonné hmoty jsou jenom v Polsku, a to asi o korunu na litr," dodal.