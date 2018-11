Český Mikuláš v ohrožení? V reklamách obchodů dominuje Santa Claus

— Autor: ČTK

Obchodní řetězce v reklamních letácích k mikulášské nadílce využívají častěji zahraniční motivy, jako je Santa Claus, My little Pony, smajlíci nebo Angry Birds, a to ve 43 procentech nabídky. České motivy jako Mikuláš, čert, anděl, Krteček a Ladovy obrázky dávají dohromady 28 procent nabídky. Zbytek tvoří neutrální motivy. Vyplývá to z analýzy společnosti Česká distribuční.