Ceny jablek v Česku strmě klesly, ovocnáři jsou zoufalí

Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka pokles cen především odráží letošní vyšší sklizeň jablek v celé Evropě a byl očekávaný. Důvodem vysokých cen jablek v létě byl nedostatek jablek v Evropě po loňské neúrodě způsobené jarními mrazy. V Česku se ceny jablek řídí vývojem trhu v Evropě, protože dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby jablek.

Ceny jablek aktuálně snižuje i menší poptávka daná vyšším podílem samozásobení lidí z letošní velké úrody na zahrádkách. Zatímco v létě nebyl výjimkou prodej jablek s cenou přes 50 korun za kilogram, nyní se kilogram jablek kvalitních odrůd prodává v akcích i za méně než 15 korun.

Ekonomika pěstitelů jablek podle Ludvíkova mínění letos dobře nedopadne. Připomněl, že farmářské ceny jablek klesly ještě výrazněji než ceny v obchodech. "Letos v říjnu byla průměrná farmářská cena 10,10 Kč/kg, zatímco loni v říjnu byla 14,06 Kč/Kg. Meziroční pokles tak činí 28 procent," řekl Ludvík. Upozornil, že pěstitelům s postupem doby porostou skladovací náklady, do nichž se promítne i už ohlášené zdražování energií.

Letošní úroda jablek v ČR sice bude vyšší než loňská, ale kvůli suchu jablka nedorostla a většina jich skončila v moštárnách za hluboce podprůměrnou cenu. Zatímco obvyklá cena jablek na mošt od sadařů bývá kolem tří korun za kilogram, letos se propadla na úroveň jedné koruny.

"V některých sadech se letos jablka na mošt ani nesklízela. Tržby z moštových jablek ovocnářům citelně chybí," řekl Ludvík. Trh s moštovými jablky letos podle něj negativně zasáhl i krok polské vlády, která svým farmářům garantovala výkup půl milionu tun jablek v přepočtu za 1,50 Kč/kg.

Letos mrazy sady nepostihly, takže úroda jablek by měla být v ČR i v Evropě po dvou špatných letech opět na běžné úrovni. Podle posledního odhadu by sklizeň jablek měla v ČR meziročně vzrůst o 25 procent na 127.707 tun. Představuje to sklizeň na úrovni průměru posledních pěti let. Definitivní výsledky sklizně budou známé v lednu.