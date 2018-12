Brexit může snížit HDP Česka o 55 miliard. Tato odvětví budou zasažena nejvíc

Česká ekonomika vyváží přímo do Velké Británie zboží v hodnotě 210 miliard Kč ročně, což je přibližně pět procent českého exportu, respektive čtyři procenta HDP. Přes další hlavní české obchodní partnery se vyváží do Británie zboží za 120 miliard korun. Celkové vývozy do Británie tak představují ročně přibližně 330 miliard korun. To je osm procent celkového vývozu ČR a sedm procent HDP.

Velká Británie je pro ČR pátým největším obchodním partnerem za Německem, Slovenskem, Polskem a Francií. Nejvíce se z Česka přímo vyváží výrobky z automobilového průmyslu (ročně za 66 miliard Kč) a kancelářské stroje a počítače (ročně za 20 miliard Kč).

"Z hlediska rizika pro dané odvětví je zajímavé sledovat i koncentraci vývozů. Například přímý vývoz fotografických přístrojů do Británie představuje 62 procent vývozu fotografických přístrojů z ČR. V případě niklu to je 54 procent, cukrovinek 25 procent, hudebních nástrojů 13 procent a obuvi 12 procent," uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Ve výrobě podle něj přímé vývozy do Británie přesahují desetinu celkového exportu, což je 83 miliard korun. Je to díky vývozům hotových osobních aut, které jsou v Británii populární, a jež dosahují 49 miliard korun.

Celkový dopad brexitu na ČR by pozitivně mohla ovlivnit schopnost najít jiné odbytiště, ale naopak negativně opatrnost při investicích a pokles důvěry. Například investice by mohly snížit HDP o dalších 0,4 procenta. Celkový dopad této velmi tvrdé varianty brexitu by tak pro HDP znamenal pokles o 1,1 procenta.

Takzvaný tvrdý brexit znamená například zavedení kontrol na hranicích podle pravidel Světové obchodní organizace, zavedení cel a netarifních překážek, oslabení libry, komplikace ve vzájemném obchodě, dlouhé uznávání technických norem, zastavení leteckého provozu mezi EU a Británie či nejistotu pro občany EU žijící v Británii a pro Brity žijící v zemích unie.