Ježíšek bude štědrý: Výplatu 13. platu plánuje letos poprvé většina firem

Část firem odměny vyplatí ve výplatním termínu v prosinci, část začátkem příštího roku. Záleží i na tom, v jakém odvětví firma působí. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí. Ze šetření totiž vyplývá, že 13. plat plánují na přelomu roku vyplatit tři čtvrtiny (74 procent) velkých firem, tedy firem s více než 250 zaměstnanci.

Poprvé plánuje 13. platy vyplatit většina firem v zemi! Nejčastěji ve výši 15 až 35 tisíc korun: https://t.co/2CdARaiysF pic.twitter.com/AnSRKxtK1p — Hospodářská komora (@Hokomora) 6. prosince 2018

V loňském roce to bylo 71 procent a předloni 70 procent. Odměnu ve formě 13. platu však letos poskytne i téměř každá druhá firma do deseti zaměstnanců (47 procent), zatímco loni to byla necelá třetina a předloni pouhá pětina.

Hospodářská komora odhaduje, že odměny v průměru přesáhnou 30.000 korun, nejčastěji se budou pohybovat v podobném pásmu jako loni, tj. mezi 15.000 až 35.000 Kč. Co se týká odvětvového členění, nejčastěji budou letos vyplácet odměny ve výši jednoho platu firmy ve stavebnictví, které v letošním roce zažívá výrazné oživení. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl, hlavní tahoun českého byznysu s největším podílem zaměstnanců.

Po sezonních odměnách a tzv. 13. platech vzroste podle odhadu komory letos průměrná nominální mzda o 8,6 procenta. Loni průměrná mzda celorepublikově za celý rok stoupla podle Českého statistického úřadu o 6,2 procenta na 29.496 Kč, letos podle prognózy komory vzroste o více než 2500 Kč měsíčně na zhruba 32.000 Kč. Rychlý růst mezd bude přitom pokračovat, v roce 2019 vzrostou mzdy v průměru o dalších 8,1 procenta.

Hospodářská komora nedávno uvedla, že firmy budou muset v roce 2019 čelit tomu, jak se vyrovnat s rychlým růstem mezd. Poprvé po třech letech to zaměstnavatelé označují za větší překážku jejich rozvoje než nedostatek pracovní síly. Zaměstnavatelé přitom reálně postrádají 440.000 lidí, firmám bude už v červnu příštího roku podle HK chybět 500.000 pracovníků.

Problémem přitom ale je, že více než polovina zaměstnavatelů mzdy svým zaměstnancům zvyšuje hlavně proto, aby současní zaměstnanci neodcházeli k jiným zaměstnavatelům, či proto, že mají snahu získat nové pracovníky.

Komora proto zaměstnavatelům i v souvislosti s kolektivními vyjednávání s odbory doporučila, aby kvůli mzdám potřebné investice do efektivnější výroby neodkládali. Firmám, které nebudou investovat, hrozí, že ztratí svou konkurenceschopnost.