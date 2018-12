Schillerová: Obce dále budou hospodařit s přebytkem, ale nižším

— Autor: ČTK

Obce, kterých je v ČR zhruba 6250, by měly za celý letošní rok hospodařit stejně jako v předchozích letech s přebytkem. Ten by měl ale za letošní rok klesnout na 17,7 miliardy korun z loňských 21,4 miliardy korun. V roce 2019 by měl přebytek obcí dále klesnout na 14,4 miliardy korun. Na dnešní konferenci k financování obcí to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).