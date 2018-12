Otevírací doba o svátcích: Kde si během Vánoc nakoupíte a do kolika?

Vybrané řetězce vylepšují svůj servis zákazníkům už v předvánočním čase. Prodloužit otevírací dobu se těsně před svátky rozhodly Billa (21.12. do 22:00), Globus (pobočky v Čakovicích a na Zličíně do 23:00), Kaufland (23. 12. od 7 do 22 hodin) i Penny (od 13. 12. do 21 hodin). Tesco a Lidl zůstávají u běžné otevírací doby.

Na Štědrý den smí mít obchody otevřeno jen do 12 hodin. Řetězce Lidl, Kaufland a Tesco ale zavřou své provozovny už mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou. Penny Market dokonce své obchody neotevře vůbec, což udělal už loni. Až do pravého poledne pak budou otevřeny pobočky Billy a Globusu.

O 1. a 2. svátku vánočním mají být obchody s plochou nad 200 m2 zcela uzavřeny, přesto najdeme několik výjimek. V Praze jde například o obchody řetězce Billa na Letišti Václava Havla a na hlavním nádraží, které budou 25. a 26. prosince otevřeny od 7 do 16 hodin.

V následujících dnech bude platit běžná otevírací doba, její další úpravy se týkají až Silvestra. O něm se obchody zavřou nejpozději v 18:00, a to v případě provozen Albertu a Kauflandu. V Novém roce obchody poprvé otevřou své brány zákazníkům 2. ledna.

Zákon, který obchodníkům nařizuje uzavření obchodů o vybraných státních svátcích, platí od července 2016. Na jeho dodržování dohlíží Česká obchodní inspekce, která v nedávné době udělila za jeho porušení několik pokut, např. internetovému obchodu Alza.