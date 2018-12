V pondělí vyvrcholí předvánoční horečka. Internetové nákupy dosáhnou maxima

V pondělí dosáhnou vánoční nákupy po internetu vrcholu. Obrat tuzemských e-shopů se přiblíží miliardě korun, během celého týdne by to mělo být až pět miliard korun. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK).