Zaměstnancům končí žně. Firmy hodlají v 1. čtvrtletí 2019 nabírat méně, bude se i propouštět

Přijímat nové zaměstnance plánují podle průzkumu čtyři procenta zaměstnavatelů, naopak dvě procenta očekává snižování jejich počtu. Na 92 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus dvě procenta. V předchozím čtvrtletí to bylo plus šest procent.

"V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstnanost v roce, ale to neznamená, že přijde nějaké hromadné propouštění. Jde především o pohyb sezonních pracovníků a částečně i administrativní důvody, jako je konec smluv na dobu určitou a ukončování živností. Tyto lidi trh práce velmi rychle absorbuje, protože je v nabídce mnoho příležitostí například ve zpracovatelském průmyslu. Dobrá ekonomická situace se projevila v posledních letech i tak, že sezonní výkyvy v nezaměstnanosti jsou minimální," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Zaměstnavatelé všech velikostí očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zatímco malé a střední podniky pokračují v nárůstu optimismu, u velkých společností nad 250 zaměstnanců je vidět již rok pozvolný pokles optimismu, který byl na počátku roku 2018 extrémní. Aktuálně 31 procent velkých firem plánuje pokračovat v náborech a šest procent bude snižovat počty zaměstnanců.

Nejsilnější optimismus zaznamenal průzkum u zaměstnavatelů ve stavebnictví, kde pokračují pozitivní náborové plány s čistým indexem trhu práce plus 11 procent. Následuje odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s indexem plus devět procent. Zpracovatelský průmysl očekává náborové aktivity s indexem plus pět procent a velkoobchod a maloobchod (plus čtyři procenta). Naopak převažující pesimismus v náborech je v odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s indexem minus osm procent a ubytování a stravování (minus čtyři procenta).

Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány hlásí Praha s čistým indexem trhu práce plus čtyři procenta, skromnější jsou Čechy (tři procenta), Morava zůstává stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé na Moravě vykazují zhoršení náborového prostředí o šest procentních bodů, v Čechách o čtyři a v Praze o jeden procentní bod.

Zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány pro první čtvrtletí posílily v 16 ze 44 zemí a oblastí, oslabily ve 23 a zůstaly beze změny v pěti. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Slovinsko, Řecko a Hongkong, zatímco nejslabší předpověď přichází z Argentiny, Švýcarska, Itálie, Panamy a Španělska.