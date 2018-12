Vláda smí použít peníze z Fondu privatizace, Zeman zákon podepsal

Změna zákona má podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) posílit roli Parlamentu při nakládání s veřejnými prostředky v řádu miliard korun ročně. Vláda chtěla, aby pravomoc k nakládání s penězi po zrušeném FNM přešla na Sněmovnu v rámci procesu schvalování státního rozpočtu. Odmítla, že by šlo o účetní trik pro vylepšení bilance státu. V případě nedostatku peněz na privatizačním účtu umožní novela naopak přesunout do něj peníze ze státního rozpočtu.

Vítám, že Sněmovna nepodlehla nesmyslným argumentům proti novele zákona o FNM. Podpořila rozumné opatření, které zvýší transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Ambicí naopak rozhodně není žádné "rozpouštění rezerv“, ani snaha získání nových zdrojů příjmů pro vládu! — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 5. prosince 2018

Senátoři se obávali, že vláda použije peníze pro navyšování důchodů. Vyjadřovali také znepokojení nad tím, že stát by neměl do budoucna rezervu na financování důchodů nebo likvidaci starých ekologických zátěží. Ministryně financí však prohlásila, že financování ekologických závazků státu není ohroženo.

Pro přehlasování senátního veta bylo v Poslanecké sněmovně zapotřebí nejméně 101 poslanců, pro předlohu jich hlasovalo 102. Vyslovili se pro ni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Opozice návrh kritizovala. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) řekl, že ministerstva peníze spotřebují, a až přijde krize, nebude mít stát z čeho stavět dálnice nebo financovat důchodový účet. Proti přijetí zákona se ústy Věry Kovářové postavil i klub Starostů. Zákon odmítl také Jan Skopeček (ODS) s tím, že i tak vláda "prošustruje" v příštím roce dost peněz například na "nesmysly typu žákovské jízdné."

Fond privatizace fakticky tvoří zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy hlavně od společností ČEZ nebo Českého aeroholdingu.

Peníze podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) měly sloužit k plánovanému zvýšení důchodů od příštího roku. Příslušnou důchodovou novelu už Parlament schválil a podepsal ji prezident. V prvním čtení novely ve Sněmovně ale Babiš řekl, že peníze z fondu na důchody přiděleny nejsou.

Hypoteční zástavní listy dostanou nová pravidla

V případě úpadku toho, kdo listy vydal, budou tyto cenné papíry vyňaty z insolvenčního řízení. Příslušný zákon dnes podepsal prezident.

Hypoteční zástavní listy jsou instrumentem, který hypoteční banky využívají na financování hypoték. Jeho dosavadní právní úprava byla podle ministerstva financí zastaralá a neodrážela nejnovější trendy. Chyběly v ní některé nástroje, které jsou obvyklé v jiných zemích.

Novela mimo jiné upravuje režim hypotečních zástavních listů, nově krytých dluhopisů, a jejich správu v případě úpadku toho, kdo cenné papíry vydal. Ministerstvo navrhlo hypoteční zástavní listy vyjmout z případného insolvenčního řízení. Zákon také upravuje agenta pro zajištění i společného zástupce vlastníků dluhopisů.

Agent pro zajištění je podle ministerstva sjednáván již nyní, jeho úprava v zákoně však dosud chyběla. Jde o zástupce vlastníků dluhopisů, který je reprezentuje ve vztahu k zajištění, kdy vlastníci sami nejsou oprávnění jednat, a to ani v průběhu exekučního nebo insolvenčního řízení. V praxi jsou takovým agentem často banky.

Novela reaguje na aktuální situaci na finančním trhu i tím, že do zákona vkládá úpravu dluhopisů se zápornými výnosy, kdy investoři fakticky platí za to, že někomu půjčili peníze. Označují se zpravidla jako "zero bondy". Jen český stát vydal od ledna do července 2016 podle důvodové zprávy státní dluhopisy se záporným výnosem v objemu 60 miliard korun. Zákon bude nově výslovně odrážet situaci, že výnos dluhopisu může být i negativní. Emisní kurz dluhopisu bude moci být vyšší než jeho jmenovitá hodnota.