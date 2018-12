Agrofert dotace na nové projekty nedostává, brání se fond. Oznámil termín auditu

"Stav proplácení prostředků z fondů Evropské unie v oblasti společné zemědělské politiky pokračuje standardním způsobem. SZIF řešil se zástupci DG Agri (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova - součást Evropské komise) otázku výplaty prostředků za letošní třetí kvartál pro oblast investičních projektů a máme ujištění, že vše bude probíhat standardní cestou," sdělila Nováková.

Toto úterý podle ní fond dostal oznámení o auditní misi, která bude fond kontrolovat mezi 14. a 18. lednem. Hlavní důraz bude mít šetření střetu zájmů. Tomuto podezření čelí podle usnesení Evropského parlamentu premiér Andrej Babiš (ANO). "V současné době platební agentura ve spolupráci s ministerstvem zemědělství pro tento audit připravuje podklady, které mají být zaslány Evropské komisi do 2. ledna," dodala Nováková.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby EK dospěla ale koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje.

Ministerstvo financí nebude zasílat Evropské komisi k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem, informoval dnes úřad. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že EK do vyjasnění situace kolem údajného střetu zájmů Babiše (ANO) nebude vyplácet Česku dotace. Podle ministerstva to není pravda, má jít pouze o Agrofert.

Aby to bylo jasné: dnešní hlasování v #EP nebylo o ČR. Bylo o člověku jménem ⁦@AndrejBabis⁩, který je předsedou vlády a dost možná v kolosálním střetu zájmů. Takže ať nezkouší říkat, že to poškodilo ČR - tu poškodil on sám. Byly doby, kdy premiéři rezignovali za míň. pic.twitter.com/z1JbDhSgWg