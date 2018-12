Zlevní točené pivo? Zjišťovali jsme, co vše se v roce 2019 změní

V novém kalendářním roce dojde ke snížení daní u vybraných služeb. Pokud tedy v příštím roce vejde v platnost novela zákona o elektronické evidenci tržeb. „Vytváří se tak do určité míry prostor pro případné snížení či nezvyšování spotřebitelských cen,“ konstatuje Ministerstvo financí.

Ušetřit bychom v nadcházejícím roce mohli např. v restauracích, kadeřnictvích či v opravnách oděvů či obuvi, ale třeba i za vodné a stočné. Zmíněné služby by měly nově podléhat snížené 10% sazbě. Již v současnosti do ní patří např. léky, knihy či nenahraditelná dětská výživa pro kojence a malé děti do 3 let. Naposledy do ní v minulém roce přibyly i noviny a časopisy.

Zdraží naopak tzv. zahřívané tabákové výrobky, které v Česku užívají desítky tisíc lidí a dosud nebyly zdaněny. Sazba je stanovena ve výši 2,236 Kč/g tabáku, tabákové tyčinky obsahují zhruba 0,6 gramu. Tato daň však bude nadále výrazně nižší než u běžných cigaret, daně spotřební a z přidané hodnoty u ní v současnosti tvoří přes 80 % ceny.

Od poloviny května příštího roku dojde k úpravě cen komunikace v rámci Evropské unie, upozorňuje zase Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účtované ceny nebudou smět překročit částku 0,06 EUR za SMS a 0,19 EUR za minutu volání (v obou případech bez DPH).