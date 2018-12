V ČEZ se bojuje za vyšší mzdy. Zatím porostou jen v dceřiných firmách

— Autor: ČTK

Odboráři integrovaných dceřiných firem skupiny ČEZ, mezi které patří mimo jiné společnosti ČEZ Distribuce a ČEZ ESCO, se dnes dohodli s vedením ČEZ na růstu tarifních mezd v roce 2019 mezi pěti až šesti procenty. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. S odbory ČEZ a.s., do níž patří například zaměstnanci jaderných elektráren, podle něj naopak zatím dohoda není a jednání bude pokračovat příští týden.